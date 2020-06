CDU und SPD in Flüren : Anwohner-Sorgen zum Neubauprojekt ernst nehmen

Flüren CDU und SPD in Flüren begrüßen grundsätzlich das geplante Neubauprojekt im Schatten der katholischen Kirche am Flürener Weg. Beide Parteien fordern, dass die Anwohner besser als bislang über die Pläne informiert werden.

Zusammenfassend betont Patrick te Paß, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Flüren, dass das Neubauprojekt „viele Chancen bietet, Flüren als zukunftsorientierten Stadtteil auszurichten. Neben der Schaffung von Wohnraum wird auch der lokale Einzelhandel gestärkt, was letztlich jedem Flürener zugutekommt.“ Nun gelte es die Kommunikation zwischen den am Projekt Beteiligten und den Anwohnern zu stärken, um so für alle ein zufriedenstellendes Ergebnis präsentieren zu können. „Denn“, so sagt Patrick te Paß, „bei allen Vorteilen rund um das Projekt müssen natürlich auch die Sorgen der Anwohner ernst genommen werden.“