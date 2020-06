Ratingen : Sebastiani-Bruderschaft baut Schießstand wieder auf

Fleißige Helfer packten beim Bau des neuen Schießstandes mit an. Foto: Sebastiani Ratingen

Ratingen Eine Gesetzesänderung machte einen Umbau notwendig. Viele helfende Hände sorgten dafür, dass der Stand überarbeitet wieder an seinem Platz steht. Jetzt feiern die Schützen Richtfest.

Die schießstandfreie Zeit der Sebastiani-Schützen hat ein Ende. Eine gesetzliche Auflage des Bundesinnenministeriums machte einen Umbau des Standes erforderlich. Also wurde das gute Stück nach Abschluss der Saison 2019 abgebaut und gründlich überholt.

Viele engagierte Helfer fanden sich am Samstag ein, um den Hochstand wieder an seinen angestammten Platz zu bringen. Eberhard Plößl als Bauleiter, Jörg Fiolka und Axel Schmücker und die fachlich sehr versierten Freunde des „Brasselkommandos“ hatten alle Arbeiten vorab gut koordiniert, und so konnten der Kranführer Christian Drewa, Dachdecker Sven Pallessen mit ihren Mitarbeitern und das Team der Firma Harnischmacher mit der Arbeit beginnen.