Projekt : Bürger entdecken ihre Stadt ganz neu

Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) hat sich für Kunden und Einzelhandel neue Aktionen einfallen lassen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Hilfe für den Einzelhandel: Die Ratingen Marketing GmbH startet im Sommer ganz besondere Aktionen.

. Ideen und Initiativen sind gefragt – vor allem in Corona-Zeiten. Stadt und Politik haben bereits finanzielle Hilfspakete geschnürt. Geschäfte und Restaurants waren lange Zeit geschlossen, beliebte Veranstaltungen mussten abgesagt werden (die RP berichtete). Nun gibt es ein neues großes Projekt: Mit der Imagekampagne „Ratingen – Entdecke Deine Stadt neu“ möchte die Ratingen Marketing GmbH (RMG) die Bürger dazu anregen, ihre Stadt ganz neu zu entdecken. Dazu ist die Kampagne nach Angaben der RMG in drei Teilprojekte gegliedert: einkaufen, erleben, genießen.

Mit der ersten Aktion zum Thema Einkaufen lädt die RMG dazu ein, die Vielfallt des Einzelhandelsangebotes, nicht nur in der Ratinger Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen während der Sommerferien neu kennenzulernen. Mit der Gewinnspielaktion „Support Your Locals – Shop Your Day!“ ruft die RMG dazu auf, in den sechs Ferienwochen in sechs unterschiedlichen Einzelhandelsgeschäften Stempel zu sammeln, um sich so die Chance auf den Gewinn eines Shoppingtages mit einem Budget von 333 Euro zu sichern.

Info Plakat an den Standorten Geschäfte: Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte kann unter www.rmg-ratingen.de sowie als Plakat an den Standorten der Gewinnspielboxen eingesehen werden.

Der Shoppingtag hat dieses Motto: „Mein perfekter Tag in Ratingen. Kaufe das, was Du für Deinen perfekten Tag in Ratingen benötigst. Vom Outfit bis zur Requisite. Und erzähle uns Deine Story dazu.“ Der Tag findet am 29. August statt und wird von der RMG auch via Social-Media begleitet.

Zum Sammeln der Stempel, die ab einem Einkauf ab zehn Euro vergeben werden, liegen in den teilnehmenden Geschäften entsprechende Flyer bereit. Hier die Anlaufstellen mit den Gewinnspielboxen – Mitte: Reisezentrum Tonnaer, Oberstraße 2; Barrique, Düsseldorfer Straße 26 a; Lintorf: Leib & Rebe, Speestraße 26; Hösel: Optik Palm, Heiligenhauser Straße 1; Ratingen West: Euronics XXL Johann + Wittmer, Kaiserswerther Straße 95.

Bei einer vollen Stempelkarte gilt es, nur noch stichpunktartig die Frage zu beantworten, wie für den jeweiligen Teilnehmer der perfekte Tag in Ratingen aussieht.

Jede vollständig ausgefüllte und bis zum 8. August in eine der Gewinnspielboxen oder bei der Ratingen Marketing GmbH, Lintorfer Straße 29, eingeworfene Karte nimmt automatisch an der Auslosung am 12. August teil.

Die drei ausgelosten Gewinner, werden von der RMG benachrichtigt und erhalten am Samstag, 29. August, ein Shopping-Budget in Höhe von 333 Euro. Dieses muss am selben Tag innerhalb von drei Stunden in den Ratinger Einzelhandelsgeschäften auf den Cent genau ausgegeben werden.

Neben drei Hauptpreisen gibt es noch fünf Einkaufsgutscheine von Euronics XXL Johann + Wittmer im Wert von jeweils 20 Euro und fünf mal zwei Kinotickets für das Open-Air-Kino vom 14. bis 16. August auf dem Rathausvorplatz zu gewinnen.

Unter dem Motto „Erleben“ möchte die RMG in der Sommerzeit die Möglichkeit geben, unter Einhaltung der aktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen wieder einen Teil des vielfältigen kulturellen Angebots der Stadt zu erleben.