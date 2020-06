Statt Johanniskirmes in Mettmann : Schützen feiern an diesem Wochenende digital

METTMANN Weil die Mettmanner Schützen auf ihr Schützenfest und die Johanniskirmes verzichten müssen, lassen sie nun die Ereignisse des vergangenen Jahres digital Revue passieren. Die Totenehrung wird an diesem Wochenende jedoch stattfinden - aus Respekt vor den ehemaligen Kameraden real und analog.

Die Johanniskirmes in der Innenstadt und das Schützenfest sind der Höhepunkt im Jahreskalender der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft. Diesmal muss dieses wichtige Ereignis, das eigentlich an diesem Wochenende gefeiert werden sollte, aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.

Zu diesen realen Gegebenheiten gehören am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr die Totenehrung am Ehrenmal auf dem Friedhof Goethestraße und anschließend die traditionelle Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Lambertus. „Die Totenehrung ist eines der wichtigsten Punkte unseres jährlichen Schützenfestes, Daher waren wir uns im Vorstand einig, dass wir diese unter den einschränkenden Corona Bedingungen auf alle Fälle durchführen woltlen“, sagt Daniel Gebauer. „Für diejenigen die nicht daran teilnehmen können, bieten wir eine später gesendete Live-Aufzeichnung an.“ Er weist darauf hin, dass an der um 18 Uhr beginnenden Schützenmesse Corona bedingt nur 50 Teilnehmer zugelassen seien. Dieses Kontingent sei nach den letzten Voranmeldungen bereits ausgeschöpft.