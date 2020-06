Bruderschaft in Rommerskirchen : Oekovener Schützen bereiten eine Online-Feier vor

Bruderschaft in Rommerskirchen

So wie 2019 kann in Oekoven das Fest nicht gefeiert werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Oekoven Das Schützenfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft 1924 Oekoven wird mit anderen Veranstaltungen als sonst begangen: Ein Live-Streaming am Samstag soll ein kleiner Ersatz für die Schützen-Begegnungen sein.

Damit die Oekovener Schützen und alle Gäste der St.-Sebastianus-Bruderschaft 1925 Oekoven am Wochenende nicht auf das Feiern verzichten müssen, wird das Schützenwesen in Corona-Zeiten eben auf andere Weise als gewohnt hochgehalten. Brudermeister Lothar Gross erklärt: „Für alle Schützen ist es wie ein Stich ins Herz, auf liebgewonnene Traditionen verzichten zu müssen.“ Daher wurden Alternativen gefunden, das Kirmesgefühl ein wenig zum Schützen zu tragen. Der Vorstand der Bruderschaft hat das Motto ausgerufen: „Corona kommt und geht. Bruderschaft Oekoven bleibt!“

So wurden die Banner der Züge zentral im Bruderschaftspark aufgestellt, wobei als „symbolischer Akt“ die Kontur des Festzeltes nachgebildet wurde. Die Bürger wurden aufgerufen, für das vierte Juniwochenende die Fahnen aufzuhängen und die Straßen zu schmücken.

Am Samstag, 27. Juni, wird zunächst das Tambourcorps „frisch voran“ 1950 Oekoven ab ca. 15 Uhr ein Platzkonzert im Bruderschaftspark in Oekoven geben. Dabei müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Es ist kein Publikum gestattet, wie Geschäftsführer Wolfgang Haus betont: „Wir alle haben die Verantwortung, auf unsere Mitmenschen zu achten. Und deshalb geht unser Appell an alle interessierten Zuschauer: Kommt bitte nicht zum Platzkonzert des TCOs.“