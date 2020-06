Netzwerk : Opfer häuslicher Gewalt: Mehr Geld für Wohnprojekte

Ratingen Enges Netzwerk: Finanzielle Mittel wurden aufgestockt. Auch wenn die der Polizei gemeldeten Zahlen häuslicher Gewalt bisher noch keinen signifikanten Anstieg zeigen, gehen die beteiligten Stellen von einer hohen Dunkelziffer aus.

(RP) Jede dritte Frau in Deutschland ist von Gewalt betroffen – viele von ihnen an einem Ort, an dem sie sich sicher fühlen sollten: dem eigenen Zuhause. Seit Beginn der Corona-Pandemie, die dazu geführt hat, dass sich viele Menschen daheim aufhalten, haben der Kreis Mettmann und die Kreispolizeibehörde die Thematik „häusliche Gewalt“ verschärft im Blick.