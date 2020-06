Mettmann : Feuerwehrschule: Städte beraten Vertrag

Kreis Mettmann Der Kreis bekommt 2021 eine eigene Einrichtung. Für Heiligenhaus gelten Besonderheiten.

Landrat Thomas Hendele und wenige, geladene Gäste haben gerade das Richtfest für die neue Leitstelle in Mettmann gefeiert. Eine Heiligenhauser Besonderheit gibt es zu dem Projekt, das in Mettmann neben der Kreisleitstelle die Feuerwehrschule und das Feuerwehr-Übungsgelände für den Kreis umfasst.

Nils Vollmar, designierter neuer Feuerwehrchef für Heiligenhaus, erläutert: „Unsere Wehr am Ort und die Wülfrather Feuerwehr werden als einzige im Kreis keine angehenden Feuerwehrbeamten an diese Schule schicken. Das hat allerdings nur mit Größe und Struktur der jeweiligen Wehren zu tun. Heiligenhaus bildet keine Feuerwehrbeamten aus.“ Das Übungsgelände werde allerdings in Zukunft auch von den Heiligenhauser freiwilligen Feuerwehrleuten mit genutzt werden können. „Das wird im Vergleich zum bisherigen Stand eine Verbesserung sein“, sagt Volllmar.