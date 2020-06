Ratingen : SPD will sich für die Formerstraße einsetzen

SPD will sich für die Formerstraße einsetzen

Ratingen Anwohner fordern Verkehrsberuhigung für das Wohngebiet an der Formerstraße. Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Christian Wiglow verspricht seine Unterstützung.

„Wir hätten das Problem ein für alle Male lösen können, wenn vor Jahren unserem Antrag auf Sperrung der Formerstraße gefolgt worden wäre“. Mit diesen Worten reagiert Christian Wiglow, SPD-Fraktionsvorsitzender auf die Forderung der Anwohner, den Durchgangsverkehr aus dem Wohngebiet an der Formerstraße zu verbannen (wir berichteten am 25. Juni).

„Im Haushalt 2020 sind endlich Planungskosten für den Weiterbau der K 10 n eingestellt“, so Wiglow in einem Schreiben. „Weitere Mittel fehlen aber. Für 2023 ist dann eine Einnahmeposition vorgesehen. Angesichts der exorbitant langen Planungszeit und der Unzahl an nicht eingehaltenen Zusagen erwartet die SPD Fraktion die Vorlage einer verbindlichen Zeitschiene zur Umsetzung. Angesichts der erheblichen verkehrlichen Herausforderungen der Erschließung des Schwarzbachquartiers wird jeder Entlastungsbeitrag dringend benötigt, auch der K 10 n.“