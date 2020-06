Letztes Fest in Kuckum : Respekt für Kampf um Erhalt des Ortes

Kuckum Die Kuckumer Schützen nehmen bei einem emotionalem Bruderschaftsabend Abschied von dem Umsiedlungsort und betonen das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Majestäten werden im kommenden Jahr im neuen Dorf Schützenfest feiern.

„Noch am Montag hätten wir nicht gedacht, dass wir den Bruderschaftsabend mit rund 200 Mitgliedern ausrichten könnten“, meinte Brudermeister Hand-Josef Dederichs bei der Begrüßung in der luftig-leichten Zeltkonstruktion, die genügend Raum für Abstand bot und doch ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen ließ. „Der Abschied vom Dorf ist unsere Sache“, sagte Dederichs. Deshalb sollte es keine Besuche von Auswärtigen mit Grußworten geben. „Wir müssen uns von dem Ort trennen, in dem unsere Vorfahren gelebt haben und in dem wir noch leben oder lebten.“ Ein letztes Mal trifft sich die Schützenfamilie auf „der schönen“ Festwiese. „So schön ist das neue Kuckum noch lange nicht“, bedauerte Dederichs, der selbst schon umgesiedelt ist. Es gehöre zum Respekt, sich würdevoll von dem Ort zu verabschieden. „Ob es anders gekommen wäre, wenn wir 2009 beim Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Bruderschaft heftiger und lauter gewesen wären und mehr Widerstand geleistet hätten?“ Dederichs stellte die Frage in den Raum. „Die politische Entscheidung für unsere Vertreibung und den Klimawandel tragen andere. Wir müssen mit den Folgen der Fehler leben.“ Dederichs wünscht sich, dass der alte Ort bleibt. „Je weniger Kohleabbau, desto mehr Klimaschutz.“ Wer sich für den Erhalt des Orts und der landwirtschaftlichen Flächen einsetzte, dem gebühre Respekt. Darunter seien Schützenbrüder und -schwestern. Sie alle trügen dazu bei, dass die Kuckumer Bruderschaft eine lebendige sei. „Auch wenn man uns unsere Heimat nimmt, so bleibt uns unsere Würde erhalten.“ sagte Dederichs zum Abschluss seiner emotionalen, mit langem Beifall im Stehen bedachten Rede.