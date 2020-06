Heiligenhaus : Vorletztes Kita-Jahr nun auch beitragsfrei

Heiligenhaus Die Änderung gilt ab dem 1. August 2020. Das Land habe den Kommunen „einen Erstattungsbetrag für die Beitragsausfälle des vorletzten Kindergartenbesuchsjahres zugesichert, dessen Höhe ist derzeit aber noch nicht bekannt“, hieß es dazu in der Vorlage.

(sade) Noch vor den Ferien hat sich die Heiligenhauser Politik für Veränderungen in der Gebührenlandschaft entschieden. So hat der Haupt- und Finanzausschuss das vorletzte Kita-Jahr nun auch für beitragsfrei erklärt. Durch die im November 2019 getroffene Entscheidung des Landtages ist die Änderung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen erforderlich. Die Änderung gilt ab dem 1. August 2020. Das Land habe den Kommunen „einen Erstattungsbetrag für die Beitragsausfälle des vorletzten Kindergartenbesuchsjahres zugesichert, dessen Höhe ist derzeit aber noch nicht bekannt“, hieß es dazu in der Vorlage. „Aufgrund der im Vergleich zu anderen Städten relativ hohen Elternbeitragsquote ist ein geringer Fehlbetrag wahrscheinlich.“