Bauvorhaben : Gymnasium-Neubau und Sanierung Realschule geplant

Erkrath Nicht nur das Planungsverfahren des Gymnasiumneubaus soll fortgesetzt werden, sondern auch das Gebäude der benachbarten Realschule saniert und das Schulzentrum Rankestraße in Hochdahl nicht vergessen werden. Der nun von der Politik gefasste Beschluss wird von allen Seiten gelobt und ist auch ein positives Beispiel dafür, wie Kommunalpolitik gemeinsam funktionieren kann.

Nicht nur dieser Neubau, sondern auch die Sanierung der benachbarten Realschule sollen geplant werden – ebenso wie das Schulzentrum Rankestraße in Hochdahl. Ursprünglich sollte nur das Gymnasium in Alt-Erkrath bedacht werden, was aber eine „Bevorzugung“ sei, wie SPD und Grüne monierten. Zusammen mit Schulleitung, Schülern und Lehrervertretern erarbeitete das Planungsamt bereits ein Raumprogramm fürs neue Gymnasium – in einer Variante, die zunächst von einer Vierzügigkeit ausgeht, aber sich später baulich noch erweitern lässt. Außerdem wird statt einer Zweifach- eine Dreifach-Sporthalle geplant, die auf dem Gelände des heutigen Gymnasiums entstehen soll. An die verkehrliche Erschließung, Fußwegeverbindungen und die Versorgung der Ganztagsschüler wurde gedacht. Bauplatz ist das Grundstück nordwestlich neben dem heutigen Gymnasium, und die Kosten belaufen sich im „Worst Case“-Szenario auf rund 79 Millionen Euro.