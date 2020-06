Heiligenhaus : Hitzbleck – ein Stück Industriegeschichte

Unverkennbar auf dem alten Industriegelände der Firma Hitzbleck war der Schornstein mitten in der Stadt. Der ist längst gesprengt, aktuell erinnert optisch nichts mehr an die alte Gießerei. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Firma August Hitzbleck und Söhne hat eine sehr lange Tradition in der Stadt – und viele bewegte und bewegende Zeiten hinter sich.

Die gab auch den Startschuss für ein neues Kapitel auf dem Gelände, den Bau eines Nahversorgungszentrums. Das Aus des Temperguss-Betriebs lag da bereits acht Jahre zurück. Es war das Ende eines Heiligenhauser Familienunternehmens, das weiter reicht als bis ins Gründungsjahr der Firma. Denn als August Hitzbleck am 16. Januar 1899 mit dreien seiner Söhne die Firma „August Hitzbleck, Eisengießerei“ ins Handelsregister eintragen lässt, ist er mit 50 Jahren verhältnismäßig alt und sehr erfahren im Formerhandwerk. Dafür erwarben sie ein Grundstück in der Stadtmitte und bauten dort eine gut 150 Quadratmeter große Werkshalle. Bereits Augusts Vater, der Bauer Heinrich Hitzbleck, der von 1820 bis 1903 lebte, hatte in seinem Kotten in Isenbügel eine Schmiede eröffnet und schon früh eine vergleichsweise hohe Zahl an Gesellen beschäftigt. Das Wissen um das Handwerk rund um Schlüssel und Schlösser zog da bereits Kreise.