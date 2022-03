Kreis Mettmann : Falsches Kennzeichen kann teuer werden

Kreis Mettmann Jedes Jahr zum 1. März muss die Versicherungspflicht für Kleinkrafträder erneuert werden. Das Kennzeichen gilt als Nachweis. Die Kreispolizei trifft bei Kontrollen immer wieder auf „vergessliche“ Fahrer. Das kann üble Folgen haben.

() Grün statt Blau heißt es für die Halter von Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern seit dem 1. März. Seit diesem Tag läuft ein neues Versicherungsjahr. Halter hätten also noch im Februar bei ihrer Versicherung den Versicherungsschutz verlängern und ein neues Kennzeichen beantragen müssen. Nicht jeder Verkehrsteilnehmer war so pflichtbewusst, dabei drohen harte Konsequenzen.

„Das Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) legt fest, dass es strafbar ist, ein Fahrzeug ohne Versicherung in Betrieb zu nehmen“, so die Polizei. Die Strafe kann empfindlich werden: „Beim Fahren ohne Versicherungsschutz wird kein Bußgeld fällig. Stattdessen kommt es zu einem Strafverfahren, an dessen Ende sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe, in der Regel auch Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei stehen können.“ Bestehe der Verdacht einer vorsätzlichen Tat, ergebe sich für die Polizei sogar die Möglichkeit, das kontrollierte Fahrzeug sicherzustellen.