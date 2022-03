Unfallstatistik im Kreis Mettmann : Deutlich weniger Verletzte auf den Straßen

Kreis Mettmann Die Kreispolizei legt Verkehrsunfallstatistik 2021 vor. Die Zahl der Unfälle unter Alkohol und Drogen steigt deutlich an. Und: Pedelec-Stürze nehmen zu.

Alle 42 Minuten passiert im Kreis Mettmann ein Unfall. Alle sechs Stunden wird ein Mensch im Straßenverkehr verletzt. Alle 2,5 Stunden flüchtet ein Verursacher von einem Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Personen- oder Sachschaden zu kümmern. Das ist der Alltag auf den Straßen zwischen Velbert und Monheim, Ratingen und Haan. Da gibt es immer noch jede Menge zu tun für die Polizei . „Doch bei den Verkehrsunfällen liegen wir etwa um 20 Prozent unter dem Durchschnitt des Landes NRW“, freute sich Landrat Thomas Hendele am Montag, als er die Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2021 anmoderierte. Hendele verwies sehr gern darauf, dass der Kreis Mettmann mittlerweile unter den besten Zehn, den Top Ten, der Städte und Kreise mit dem sichersten Straßenverkehr liegt.

Unfallhäufigkeit Am unsichersten sind die Straßen in Langenfeld. Hier liegt die „Verunglücktenhäufigkeitszahl“ um 38 Prozent über dem Durchschnitt des Kreises. Breite, gerade Straßen würden zu übermäßig schnellem Fahren anregen.

Verunglückte In Erkrath gab es 2021 mit +19 Prozent den stärksten Anstieg bei den Verunglückten, gefolgt von Langenfeld (+12 Prozent) und Velbert (+5 Prozent). Den stärksten Rückgang gab es in Haan (- 27 Prozent.)

Viele gefährliche Stellen in der Stadt

Unfallstatistik 2021 : Viele gefährliche Stellen in der Stadt

Keine Toten und weniger Alkohol-Unfälle in Leverkusen

Unfallstatistik 2021 : Keine Toten und weniger Alkohol-Unfälle in Leverkusen

Die Frage, warum es im vergangenen Jahr zwar mehr Unfälle, aber deutlich weniger Verletzte gab, beantwortet der Leiter der Direktion Verkehr Thomas Obst mit einem Bündel von Gründen. Die Sicherheitstechnik in den Autos sei besser geworden, identifizierte Unfallschwerpunkte wurden in Zusammenarbeit von Kreispolizei und Städte entschärft. „Zudem wird insgesamt langsamer gefahren“, sagt Obst – und verweist auf Studienergebnis: „Einen Unfall mit Tempo 50 überleben acht von zehn Personen. Bei einem Unfall mit Tempo 65 sind acht von zehn Beteiligten hinterher tot.“

Ernste Sorgen bereitet der Polizei der enorme Anstieg an Drogenvergehen im Straßenverkehr. Im Jahr 2021 registrierte die Kreispolizeibehörde Mettmann 130 (Vorjahr 126) Unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter dem Einfluss von Alkohol stand. Das entspricht einer Zunahme um 3,2 Prozent. Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter dem Einfluss von Drogen stand, stieg von 29 auf 43 – eine Zunahme von 48 Prozent. Die Leitende Polizeidirektorin Ursula Tomahogh ordnet diesen Anstieg so ein: „Hierbei handelt es sich um sogenannte Kontrolldelikte. Wenn die Polizei stärker kontrolliert, werden auch mehr Verstöße in dem Bereich aufgedeckt. Für den Kontrollerfolg entscheidend ist aber, dass unsere Beamtinnen und Beamten auf immer mehr Erfahrung und Fachwissen zurückgreifen können.“