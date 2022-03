Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und 1240 neue Infektionen

Kreis Mettmann 1240 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag; fast elf Mal so viele wie für Montag. Die Inzidenz steigt nur leicht an.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 7741 Infizierte erfasst, 173 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 607 (102 neu infiziert), in Haan 434 (66 neu), in Heiligenhaus 328 (53 neu), in Hilden 887 (189 neu), in Langenfeld 1251 (211 neu), in Mettmann 543 (62 neu), in Monheim 753 (108), in Ratingen 1447 (221 neu), in Velbert 1119 (180 neu) und in Wülfrath 372 (48 neu). Das Kreisgesundheitsamt meldet für Dienstag 1240 neue Fälle.