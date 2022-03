Ratinger Sport : Neue Stadionbahn: Rat macht Tempo

Ratingen Das Stadtparlament ebnet den Weg für ein großes Projekt: Das Stadion bekommt eine neue, hochmoderne Tartanbahn – und zwar ganz in Blau gehalten. Die technische Qualität ist ein Pluspunkt fürs Mehrkampf-Meeting.

Hohes Tempo für ein großes Projekt: Um die Tartanbahn im Ratinger Stadion in diesem Jahr vollständig zu erneuern, hat der Rat überplanmäßig 300.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Gesamtmaßnahme kostet 1,27 Millionen Euro, das ursprüngliche Gesamtbudget enthielt aber nur 970.000 Euro. Fakt ist: Man will das Ganze schnellstmöglich realisieren. Und: Ratingen als Sportstadt soll davon profitieren.

Diese Eigenschaft lässt schnellere Zeiten zu, was für ein Stadion, in dem eines der besten Mehrkampf-Meetings der Welt stattfindet, von großer Bedeutung ist.

Ein Teil der Mehrkosten resultiert darüber hinaus aus dem speziellen Farbkonzept: Die Laufbahn wird blau, was die hervorgehobene Stellung dieser Wettkampfstätte stark unterstreichen soll. Das Sanierungskonzept wurde in Abstimmung mit den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) erarbeitet. Schließlich wurde die Maßnahme aber auch allein dadurch teurer, dass die Preise seit der ersten Kalkulation gestiegen sind.

Die Erneuerung soll auf jeden Fall in diesem Jahr realisiert werden, da sich 2022 ein seltenes Zeitfenster bietet: Anders als bisher findet das Mehrkampf-Meeting nicht erst Ende Juni, sondern schon Anfang Mai statt. Unmittelbar danach sollten die auf vier Monate veranschlagten Arbeiten beginnen.

Der Einbau der neuen Bahn setzt trockenes und mildes Wetter voraus, was eine Umsetzung in normalen Mehrkampf-Jahren bislang fast unmöglich gemacht hatte. Von der neuen Bahn werden natürlich auch die Ratinger Leichtathletik-Vereine erheblich profitieren. Davon ist die Stadt überzeugt.

Höhere Belastungen für Gelenk- und Bandapparate seien, insbesondere auch hinsichtlich der Nutzung im Bereich des Breitensports, auszuschließen, urteilt die Verwaltung in einer Vorlage.

Der Standort Ratingen würde für den Leistungssport weiter an Attraktivität gewinnen und sich im Vergleich mit anderen nationalen und internationalen Wettkampfstätten noch stärker hervorheben.

Das Top-Event der Stadt ist unlängst in die höchstmögliche Kategorie im World-Ranking-Verfahren eingestuft worden und hat somit das Gold-Label erhalten.

Nur die Meetings in Götzis (Österreich) und Talence (Frankreich) sind ebenfalls in der Kategorie „GL“ zu finden, alle weiteren Veranstaltungen der „World Athletics Combined Events Tour“ stehen mindestens eine Stufe tiefer in Kategorie „A“. Damit ist das Ratinger Meeting offiziell eines der drei wichtigsten weltweit.