Projekt in Ratingen Ost : Edeka-Kreuzung: Probleme bei Umbau

Bisher hat sich an der sogenannten Edeka-Kreuzung in Ratingen Ost noch nichts getan. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Rat hat bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt, die Gesamtplanung gestaltet sich schwierig. Als Grund nannte die Verwaltung die schwierige und zeitweise unterbrochene Koordination mit insgesamt sieben Betreibern, die Leitungen im Umbaubereich verlegt haben. Diese lägen teilweise recht hoch und müssten bei der Baumaßnahme umgelegt werden.

Die Ausschussmitglieder quittierten die Nachricht enttäuscht und forderten die Verwaltung auf, nun konsequent an diesem Verkehrsprojekt weiterzuarbeiten. Auf Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Christian Wiglow soll in den kommenden Sitzungen jeweils über den Fortgang informiert werden.

Der Rat hat in seiner Dezember-Sitzung des vergangenen Jahres knapp 1,5 Millionen Euro zusätzlich für den Umbau bereitgestellt. Hintergrund ist, dass nach dem Verkehrsgutachten für das Schwarzbachquartier ein größer dimensionierter Umbau nötig ist, um den Verkehr in diesem Teil von Ratingen Ost gut abwickeln zu können. Es müssen nicht nur zwei zusätzliche Fahrspuren auf der Balcke-Dürr-Allee eingeplant werden.

Auch müssen an den Einmündungen der Oststraße und der Kokkolastraße in die Balcke-Dürr-Allee Ampeln errichtet werden. An der Einmündung der Josef-Schappe-Straße in die Fester Straße entsteht ein Mini-Kreisel. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund vier Millionen Euro.