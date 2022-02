Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben : Motorradklau in Mettmann

Motorradklau in Mettmann

Vier Motorräder verschwanden aus benachbarten Tiefgaragen in Mettmann. Die Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Foto: dpa/Silas Stein

Mettmann Innerhalb eines Monats verschwanden vier schwere Motorräder aus benachbarten Tiefgaragen an der Haydnstraße in Mettmann. Die Polizei ermittelt. Die Kennzeichen der gestohlenen Motorräder sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Wie die Polizei berichtet, haben Motorraddiebe kontinuierlich in Mettmann zugeschlagen. Immer wieder verschwanden zwischen Januar und Februar aus einer Tiefgarage des Hauses Nr. 146 mit Zufahrt von der Adresse Am Steinbruch zwei Motorräder der Marke BMW. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangten und beim ersten Diebstahl zwei verschlossen geparkte Motorräder starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt.