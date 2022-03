Hilden/Haan : Altes Versicherungskennzeichen kann böse Folgen haben

Hilden/Haan Seit dem 1. März 2022 hat die Kreis-Polizei bereits über 50 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer von Motorrollern, Mopeds, Pedelecs und E-Scootern angetroffen, die noch ein abgelaufenes, blaues Versicherungskennzeichen an ihrem Fahrzeug angebracht hatten.

Am Ende eines Strafverfahrens könne sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe, in der Regel auch Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei stehen. Besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Tat, ergibt sich für die Polizei sogar die Möglichkeit, das kontrollierte Fahrzeug sicherzustellen.