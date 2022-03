Wohnungen und Unterstützung in Heiligenhaus

Ein Zeichen, direkt nach Kriegsausbruch: Bürgermeister Michael Beck ließ die Europafahne hissen – als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Bisher sind rund 60 aus der Ukraine Geflüchtete im Niederbergischen angelangt. Für Unterbringung ist gesorgt. Die Organisatoren – privat wie im Rathaus – rechnen mit schnell steigenden Zahlen. Jetzt wird eine Turnhalle hergerichtet.

Der Krieg in der Ukraine bekommt mit den ersten ukrainischen Flüchtlingen, die in der Stadt eintreffen nun auch vor Ort viele Gesichter. „Die Zahlen steigen jetzt sehr schnell“, sagt Sozialdezernent Thomas Langmesser mit Blick auf die Entwicklungen. Stand: In der vergangenen Woche waren es bereits 60 Menschen, die nach der Flucht aus dem Kriegsgebiet im Niederbergischen angekommen sind und sich bei der Stadt gemeldet haben.