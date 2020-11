Feuerwehreinsatz in Ratingen : Vergessener Topf löst Einsatz der Feuerwehr aus

Feuerwehreinsatz in Ratingen

Die Feuerwehr löschte einen Kochtopf am Cüppersweg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ratingen Ein auf dem Herd vergessener Kochtopf löste am Samstag am Cüppersweg einen Feuerwehreinsatz aus. Ein piepender Rauchmelder weckte den Wohnungsinhaber und rettete ihm das Leben.

Ein vergessener Topf auf dem Herd rief am Samstag gegen 14 Uhr die Feuerwehrwehr auf den Plan. Nachbarn sahen Rauch aus der Tür eines Hauses am Cüppersweg dringen und alarmierten die Rettungskräfte. Unverzüglich schickte die Feuerwehr einen Trupp unter Atemschutz ins Gebäude. Der Bewohner des Hauses, den ein Rauchmelder aus dem Schlaf riss, konnte sich zuvor aus dem Gebäude retten. Zügig orteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Ursache des Rauchs. Auf dem Herd stand ein vergessener Topf. Dieser wurde entfernt, gelöscht und der Herd ausgeschaltet. Nach abschließender Überdruckbelüftung konnte der Bewohner wieder in seine Wohnung zurückkehren. Sein Leben verdankt er dem Rauchmelder und wachsamen Nachbarn.