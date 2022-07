Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Feuerwehr löscht überhitzte Ballenpresse

Die Feuerwehr Erkelenz rückte aus (Symbolfoto). Foto: Anke Backhaus

Hückelhoven/Erkelenz Eine überhitzte Bremse einer Ballenpresse sorgte für einen Feuerwehreinsatz im Erkelenzer Stadtteil Matzerath. Außerdem registrierte die Polizei wieder Einbrüche in geparkte Autos.

Bremse sorgt für Rauchentwicklung Auf eine Rauchentwicklung im Bereich der Bremse einer angehängten Ballenpresse wurde der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns am Dienstagabend aufmerksam. In Höhe des Wasserturms an der Landstraße 227 hielt er an und leitete erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher ein.

Wie die Feuerwehr der Stadt Erkelenz mitteilt, haben die Einsatzkräfte mit einem Strahlrohr die heißgelaufene Bremse gekühlt, Strohreste abgelöscht und aus der Ballenpresse entfernt sowie die Maschine mit einer Wärmebildkamera auf mögliche weitere Glutnester kontrolliert. Durch das umsichtige Handeln der Landwirte wurde größerer Schaden verhindert. Im Einsatz an der L 227 waren die beiden Löscheinheiten Golkrath-Matzerath und Schwanenberg.

Leichtkraftrad der Marke Yamaha entwendet Ein graues Leichtkraftrad der Marke Yamaha mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG) wurde nach Angaben der Kreis Heinsberger Polizei zwischen Montag, 18. Juli, 23 Uhr, und Dienstag, 19. Juli, 14 Uhr, entwendet. Das Zweirad stand an der Straße Brachelener Weg im Hückelhovener Ortsteil Baal.

Geldbörse erbeutet Aus einem Auto, das an der Karl-Platz-Straße in Erkelenz stand, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 20. Juli, eine Geldbörse mit Geld sowie Personalpapieren.

Geld und Mobiltelefon aus Auto gestohlen In der Nacht zu Dienstag, 19. Juli, stahlen unbekannte Personen Geld sowie ein Mobiltelefon aus einem Auto, das am Jettchenweg in Hückelhoven-Millich stand.

Diebstahl von Baustelle Vom Gelände einer Baustelle an der Friedrich-List-Allee in Wegberg entwendeten Einbrecher zwischen Donnerstag, 14. Juli, und Montag, 18. Juli, eine hydraulische Abbruchschere. Die Täter sind bislang noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Wegberg-Beeck wurde ein Mann, während er Gegenstände aus seinem Fahrzeug auslud, bestohlen. Das Verbrechen ereignete sich am Montag, 18. Juli. Nach ersten Erkenntnissen fehlten eine Kette und Schuhe des Diebstahlopfers. Außerdem wurde auch noch die Sonnenbrille des Mannes gestohlen.

(RP)