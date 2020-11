Sport in der Pandemie : TV Ratingen hält Online-Kurse für alle bereit

Ratingen Der politisch verfügte Lockdown im Nicht-Inidividual-Amateursport trifft die Vereine, sie wollen aber das Beste daraus machen. Unter anderem hält der TV Ratingen ein Online-Sportprogramm bereit, das auch Nicht-Mitglieder nutzen können.

Seit dem 2. November ist Nicht-Individual-Amateursport aufgrund der Coronavirus-Pandemie politisch ausgesetzt. Das trifft die Sportvereine, sie versuchen aber, das Beste aus der Situation zu machen. „Zwei Wochen Lockdown, und trotzdem geht der Sport weiter“ – das ist das Resultat des TV Ratingen. Der setzt neben einer Videoplattform, Challenges und digitalen Trainingsplänen auf ein umfangreiches Livestreaming über die Plattform Zoom. „Mit knapp 60 Wochenstunden ist an jedem Tag für jeden etwas dabei“, wirbt der TV. Ob ruhige Kurse wie Yoga, Pilates oder Rückengymnastik bis hin zu Powerstunden, bei denen man in den eigenen vier Wänden ins Schwitzen kommt. Der Kinder- und Jugendsport bietet mit Kinderturn- und -tanzstunden sowie Jugendsportstunden aus den Bereichen Geräteturnen, Athletiktraining und Karate ein breites Angebot. „Die Mitglieder nehmen das sehr gut an. Insbesondere in den Abendstunden haben wir regelmäßig über 30 Teilnehmer in den Kursen, was auch für unsere Übungsleiter ein klasse Feedback ist“, berichtet Lena Kreft vom TV.