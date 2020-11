Aussetzung durch die Pandemie : Handball-Pause könnte bis nach Ostern dauern

Bastian Schlierkamp (am Ball) fordert als Geschäftsführer der SG Ratingen eine Perspektive für die Mannschaften in der Handball-Regionalliga. Foto: Achim Blazy (abz)

Niederrhein Die Regionalliga-Klubs, darunter die SG Langenfeld, haben sich online auf eine Beschlussvorlage für den Handball-Verband verständigt, wie es im neuen Jahr mit dem Spielbetrieb weitergehen kann. Es soll ein Aufsteiger ausgespielt werden, Absteiger soll es aber nicht geben.

Am Mittwochabend haben sich die 15 Vereine der Regionalliga Nordrhein, darunter die SG Langenfeld, online zusammengefunden und sich rund zwei Stunden über die Fortführung des Spielbetriebs ausgetauscht – trotz Einladung war von den zuständigen Handball-Verbänden niemand dabei. „Das ist schon eine Geschichte, die alle bemängelt haben – dass es keine richtige Mitsprache gibt und die Vereine auch nicht gehört werden“, sagt Bastian Schlierkamp.

Der Geschäftsführer der SG Ratingen war einer der Initiatoren des Treffens, dem ein Positionspapier vorangegangen war, in dem er mit seinen Mitstreitern Alexander Zapf (HG Remscheid) und Simon Breuer (BTB Aachen) Konzepte für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgearbeitet hatte. Diese hatten sie den anderen Vereinen vorab geschickt und das Online-Treffen für Mittwochabend vereinbart – am selben Tag waren die Verbände nach und nach der Entscheidung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) gefolgt, den Spielbetrieb in ihren Amateur-Ligen bis mindestens Januar 2021 auszusetzen.