Haan : Feuerwehr löscht Waldbrand am Rodensiepen

Bei den Löscharbeiten in Unterhaan setzte die Feuerwehr Haan Waldbrandausrüstung ein. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Aus bislang unklarer Ursache ist es am Dienstagmittag in einem Waldstück am Rodensiepen zu einem Brand gekommen. Ein Spaziergänger hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Da der Anrufer die Kräfte vorbildlich einwies, konnte die brennende Fläche, die sich etwa 200 Meter von der Flurstraße entfernt befand, schnell gefunden werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dadurch konnten die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von rund 50 Quadratemetern ausgebreitet. „Die Wasserversorgung wurde initial über einen Abrollbehälter sichergestellt, welcher über 9000 Liter Löschwasser verfügt“, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Von der Flurstraße aus wurde dann eine Wasserversorgung aus einem Hydranten vorgenommen. Während der Löscharbeiten musste die Flurstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Am Nachmittag folgten noch Nachlöscharbeiten.