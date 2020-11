Gastbeitrag : Die Maske ist jetzt allgegenwärtig

Die Maske wird selbstverständlich auch während der Redaktions-Zusammenkünfte getragen. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS So langsam gewöhnen sich die Schüler an die Maskenpflicht und die kühleren Temperaturen im Klassenzimmer. Sie hoffen jedoch alle auf normalere Zeiten.

Nicht nur das Homeschooling beschäftigt die Kinder, auch der jetzige Schulalltag hat sich geändert – und Wünsche haben die Schülerinnen natürlich auch. Wie sieht es mit den Masken aus, die die Kinder den gesamten Schultag über tragen?

„Ich finde die Maskenpflicht sehr, sehr doof, man kann die anderen nicht so gut verstehen. Und ich bin jetzt neu eingeschult worden und weiß immer noch nicht so genau, wie meine Mitschüler ohne Maske aussehen“, so Ira. „Es gibt ein Kind, das zieht sich zum Niesen extra die Maske herunter!!“ „Erst war das Tragen der Masken sehr ungewohnt, weil man schlechter Luft bekommen hat, aber wenn man sie eine längere Zeit getragen hat, dann fällt es einem leichter“, sagt Mia, die sich an den Mund-Nasen-Schutz gewöhnt hat.

Seit den Herbstferien gibt es wieder neue Herausforderungen in der Schule: „Wenn die Fenster viel offen sein müssen und man am Fenster sitzt, ist es sehr kalt“, beschreibt Anastasia den Alltag und Mia ist gut ausgerüstet: „Im Unterricht friere ich manchmal, weil die Fenster immer offen sein müssen, aber ich habe eine gefütterte Jacke, die ich ab und zu anlasse“. Eine andere Ausstattung hat Finja dabei, „falls mir im Unterricht kalt ist, habe ich im Tornister eine Fleecedecke“. „Insgesamt ist alles etwas besser geworden“, zieht Tiffany Bilanz, „ich bin irgendwie froh, wieder in der Schule zu arbeiten, nur die Masken zu tragen und so viel zu lüften ist doof. An die Maske kann man sich aber gewöhnen und wegen dem Lüften müssen wir uns wärmer anziehen.“