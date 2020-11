Nach Unterbrechung der Saison : TuS-Handballer im „Homeoffice“

So nah darf Co-Trainer Dirk Bauerfeld seiner Mannschaft beim TuS 08 Lintorf derzeit nicht sein, er hofft aber, dass die Saison zu einer Wertung kommen kann. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Der Handball-Verbandsligist TuS 08 Lintorf denkt darüber nach, wie die Hinrunde beendet werden kann, um eine verwertbare Tabelle zu bekommen, nach der Auf- und Absteiger bestimmt werden können.

Aber jetzt sind überall die Hallen gesperrt, in diesem Jahr wird es nichts mehr mit Handball, und frühestens Anfang Dezember kann wieder mit dem Training begonnen werden. Wann die Punktspiele aber wirklich beginnen, steht völlig in den Sternen. „Wir alle sind gespannt, wann unser Landesvaters sein Okay gibt für offene Hallen“, sagt Dirk Bauerfeld. Er meint damit Ministerpräsident Armin Laschet. Der Co-Trainer zeigt aber vollstes Verständnis für die Härte der Politik.