Projekt : Neue Wallhöfe: Grüne lehnen geplante Tiefgarage der Stadt ab

Ratingen (RP/kle) Das Projekt Wallhöfe werde mit seinen zukünftigen Ankernutzern die Attraktivität der Innenstadt steigern und stelle eine Bereicherung für Ratingen dar. Die Ziele des zur Beschlussfassung vorliegenden Bebauungsplanes werden aus diesem Grunde von der Fraktion der Grünen ausdrücklich unterstützt, erläutert Christian Otto, planungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion den Fraktionsbeschluss und den daraus resultierenden Antrag der Grünen für die weiteren Beratungen des Projektes.

„Allerdings sind bei den durch das Bauvorhaben ausgelösten und prognostizierten zukünftigen Lärmbelastungen Zweifel durchaus angebracht, ob die Abwägungen zum Thema Lärm einer gerichtlichen Prüfung standhalten können,“ ergänzt Martin Tönnes, Bürgermeisterkandidat der Ratinger Grünen. Und er betont: „Angesichts der jetzt schon bestehenden Lärmbelastung muss sich ein neu aufgestellter Bebauungsplan in diesem Zusammenhang an dem sogenannten Verschlechterungsverbot messen lassen.“ Mit der Festsetzung des Bebauungsplanes zur Errichtung einer zusätzlichen öffentlichen Tiefgarage in städtischer Trägerschaft entstehen in der Summe 140 Stellplätze über den eigentlichen Bedarf des Investitionsvorhabens mit 229 Stellplätzen hinaus. Aus diesen zusätzlichen Stellplätzen resultiere ein Verkehrsaufkommen von 568 Kfz-Fahrten tagsüber und 6 Kfz-Fahrten in den Nachtstunden.