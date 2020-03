Projekt : Lehrerin stimmt den „Zebraklassen“-Chor ein

(jün) Cathrin Schuster-Sixt ist Grundschullehrerin in Ratingen Ost an der Albert-Schweitzer-Schule. Als die Lehrer am Montag die Schüler digital mit Material versorgen sollten, hat sie sich als (studierte) Musiklehrerin spontan auch etwas für Musik einfallen lassen.

Sie hat ihren Schülerinnen und Schülern den Kanon „Ich mag den Frühling“ eingesungen und als Audio-Datei zugesandt. Die Kinder sollen nun das Lied mit meiner Stimme über Kopfhörer singen und aufnehmen und ihr zurückschicken. Aus den einzelnen Stimmen will Cathrin Schuster-Sixt einen großen „Zebraklassen“-Chor mischen. Den ihre vierte Klasse hat das Zebra als Klassentier.

Drei Kinder hatte sie schon zusammen, und es werden mehr. Die Aktion nimmt richtig Fahrt auf. Auf diese Weise sind Lehrerin und Schüler miteinander verbunden, obwohl sie sich nicht sehen dürfen. „Und das Ergebnis verspricht, wirklich erhellend zu werden“, sagt Cathrin Schuster-Sixt.