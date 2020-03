Straelen : GO/Grüne scheitern – Straelen kein „Sicherer Hafen“

Straelen GO/Grüne in Straelen sind mit ihrem Antrag gescheitert, die Stadt zu einem „Sicheren Hafen“ zu erklären. Damit sollte der Weg frei gemacht werden für die zusätzliche Aufnahme von vor allem unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien.

Das sieht GO/Grüne völlig anders, denn zum einen sehen die Kommentare zur Gemeindeordnung den Rat durchaus als politisches Gremium, zum anderen habe der Rat in der Vergangenheit etliche Beschlüsse gefasst, die nach diesen Kriterien ebenfalls rechtswidrig wären und die der Bürgermeister zum Teil aktiv unterstützt hat. Terkatz: „Das ist Willkür und zurückzuweisen.“ Wie man die angedachte Hilfe für Menschen in großer Not als Populismus und Wahlkampfgetöse abqualifizieren kann, ist für GO/Grüne unbegreiflich. Viele andere Städte hätten glücklicherweise ihre Stadt zum „Sicheren Hafen“ erklärt und damit ein Zeichen gesetzt, in der Flüchtlingspolitik ernstlich voran zu kommen.