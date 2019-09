Liberale zum Vorstoß für die Aufnahme zusätzlicher Geflüchteten : FDP für „Sicheren Hafen“ mit „wichtiger Einschränkung“

Gerettete sollen solange eine Bleibe bekommen, bis ihr Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.

(szf) Die FDP in Dinslaken erklärt, dass sie die Initiative „Sicherer Hafen“ unterstütze – allerdings nur mit einer, wie die Partei selbst schreibt, „wichtigen Einschränkung“. Man verstehe den Antrag so, „dass den aus Seenot geretteten Migranten solange eine Bleibe in Dinslaken geboten werden soll, bis ihr Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Nicht kürzer, aber auch nicht länger“, so der Stadtverband der Liberalen.