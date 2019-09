Hilfe und Unterstützung : Dinslaken: Kein Kind soll verloren gehen

Dinslaken Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wird fortgesetzt. Die Stadtverwaltung hat im August den Bescheid über Fördergelder für die Jahre 2019 bis 2022 in Höhe von 522.00 Euro erhalten.

Ein wichtiges Projekt geht in die Verlängerung“, erklärte Christa Jahnke-Horstmann. Erfreut zeigte sich die Sozialdezernentin der Stadt Dinslaken darüber, dass das Programm „Jugend stärken im Quartier“, das 2016 gestartet wurde, fortgesetzt werden kann. Es geht darum, Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen. Das Projekt, so die Beigeordnete weiter, sei ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Präventions- und Bildungskette. „Kein Kind, kein Jugendlicher soll uns verloren gehen – das ist das erklärte Ziel in Dinslaken“, sagte die Dezernentin. Um dies Ziel zu erreichen, kooperiert die Kommune mit zwei Trägern, dem Kinderschutzbund Dinslaken-Voerde und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken.