Grundstein für eine neue Tradition : Senioren feiern Grillfest mit Bürgermeister und Alpakas

Alpakas zu knuddeln ist für die Bewohnerinnen und Bewohner der Curata-Seniorenresidenz Haus Hiesfeld immer ein besonderes Vergnügen. Und so hatte das Pflegeheim an der Küpperstraße anlässlich seines Grillfestes erneut die Dorstener Entspannungstherapeutin Sabine Hartmann mit ihren Tieren eingeladen.

Alpakas sind zwar von Natur aus eher scheue Wesen. Als ausgebildete Therapietiere können sie Menschen jedoch Kraft, Mut und Freude schenken. Davon überzeugte sich jetzt auch Bürgermeister Michael Heidinger, der das Seniorenzentrum gemeinsam mit Mitgliedern der Ratsfraktionen und Mitarbeitern der Verwaltung besuchte. Die Alpakas spazierten brav von Tisch zu Tisch, um sich von den Senioren streicheln zu lassen. Mit seinem Besuch in dem Seniorenheim will Heidinger den Grundstein für „eine neue Tradition der Begegnung mit den politisch Verantwortlichen der Stadt“ legen. Früher lud der Bürgermeister die Bewohner der Dinslakener Senioreneinrichtungen zum Spanferkel-Essen ein. Da sich die Zahl der Einrichtungen verdoppelt habe, lasse sich diese Tradition jedoch nicht fortsetzen. Stattdessen gibt’s nun Grillfeste und gute Gespräche. Den Menschen in Haus Hiesfeld hat’s gefallen.