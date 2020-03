Kommentar : Umdenken ist angesagt

Vorfahrt für Radfahrer – das ist nicht nur eine Verkehrsregelung, das ist auch eine politische Zielsetzung. Und eine, die Sinn macht. Lange Zeit war es nur die Topografie, die den Niederrhein so radfahrfreundlich machte.

Doch auch mit Blick auf die Entwicklung bei den E-Bikes macht es Sinn, nun mit grundlegenden Maßnahmen die Städte so auszurichten, dass sich Radfahrer dort sicher bewegen können und auch immer wissen, wo sie ihre Fiets abstellen können, wenn es zum Einkaufsbummel oder ins Café geht. Geldern war hier schon aktiv, man denke an die Fahrrad-Station am Bahnhof, aber natürlich gibt es noch viel zu tun. Dass Autofahrer umdenken müssen, gehört zu dieser Entwicklung. Und auch Planer müssen dazulernen. Wenn man sich unsere Radwege anschaut, hat man nicht den Eindruck, dass in ihre Pflege genauso viel Geld wie in den Erhalt der Straßen gesteckt wird. Doch auch hier sollte die Vorfahrt für Radfahrer gelten.