Initiative „Seebrücke“ : Grüne wollen Kaarst zum „sicheren Hafen“ machen

Anhänger der Initiative „Seebrücke“ bei einer Demonstration in Köln.

Kaarst Die Kaarster Grünen fordern in einem Antrag zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses, dass die Stadt Kaarst die Initiative „Seebrücke“ unterstützt und sich zum „Sicheren Hafen“ erklärt.

Die Bewegung „Seebrücke“ hat sich Ende Juni 2018 gegründet, als die „Lifeline“ mit 234 Menschen an Bord tagelang auf hoher See ausharren musste, und ist seitdem zu einer internationalen Bewegung gewachsen, für die bereits mehr als 150.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Seit der Gründung der „Seebrücke“ haben sich zahlreiche Städte, Gemeinden und Kommunen mit der „Seebrücke“ solidarisch erklärt. 90 kleine und große Orte, 21 davon in NRW, haben sich zu „Sicheren Häfen“ erklärt, indem sie mindestens eine der Forderungen der „Seebrücke“ umsetzen. Die Forderungen reichen dabei von einfachen Solidaritätsbekundungen mit der zivilen Seenotrettung über deren finanzielle Unterstützung durch Übernahme einer Patenschaft bis hin zu der Bereitschaftserklärung, Gerettete gegebenenfalls über das kommunale Kontingent hinaus aufzunehmen. Land und Bund sollen dann aufgerufen werden, den Weg zu solch einer direkten kommunalen Aufnahme zu ebnen.