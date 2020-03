Politik in der Blumenstadt : Ehrung für Straelener SPD-Urgestein

Straelen Seit 50 Jahren ist Gerhard Link mit viel Engagement Sozialdemokrat.

Link trat 1970 bei einer Schulung seiner Gewerkschaft für Mitglieder von Betriebsräten in die SPD ein. Maßgebend für seine Entscheidung waren sein gewerkschaftlicher Hintergrund und die Bewunderung der Politik von Willy Brandt und der Bundestagsfraktion. Die SPD in Straelen war 1969 nach einem siebenjährigen „Dornröschenschlaf“ wieder auf dem Weg zu einem Aktivposten in der Politik Straelens und im Landkreis Geldern. Link gehört mit seinem Eintrittsdatum zu den Männern und Frauen dieses Neuanfangs. Lange übte er das Amt des Kassierers aus, was zu der Zeit noch monatliche Hausbesuche bedeutete. Killewald: „Kaum jemand bezahlte seinen Beitrag damals im Voraus. Durch die Besuche warst Du der erste Ansprechpartner der Mitglieder.“ Als Link aus Altersgründen aus dem Vorstand ausschied, wurde er von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied des Vorstands ernannt. In dieser Rolle nahm er noch an jeder Vorstandssitzung teil. Außerdem nahm er Funktionen wie Delegierter beim Unterbezirksparteitag wahr und gehörte zum Seniorenbeirat der Stadt Straelen. Für seinen Einsatz wurde Link mit dem Ehrenbrief der SPD und der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Sein Engagement zeigte er nicht nur in der SPD. Als Presbyter besuchte er in der evangelischen Kirchengemeinde ältere Menschen, nahm sich ihrer Sorgen an, begleitete sie zu Behördengängen und setzte sich für sie ein. Die Spätaussiedler aus Russland nahm Link an die Hand und leistete wichtige Beiträge zur Integration. Heute gehören Tochter, Schwiegersohn, Enkel und auch die Ehefrau zur SPD Straelen.