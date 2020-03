Corona und Schule : Schulen starten Notbetreuung

Wie hier in Kevelaer ist eine Notbetreuung an den Schulen im Gelderland eingerichtet worden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Das Angebot für Kinder von Eltern in bestimmten Berufen wird in unterschiedlichem Ausmaß angenommen. Noch scheint der Bedarf allgemein gering zu sein. Die Zahl der im Kreis Kleve bestätigten Corona-Infektionen stieg auf 42.

Das Kreisgesundheitsamt meldet weitere Corona-Fälle. Stand Montag um 16.30 Uhr liegen insgesamt 42 bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind zehn in Geldern, sechs in Issum, drei in Kalkar, elf in Kerken, vier in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, zwei in Kleve, fünf in Straelen und eine in Wachtendonk. In den hier nicht genannten Kommunen sind bislang keine Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt weiterhin die Kontaktpersonen. Hinweise stehen im Internet unter www.kreis-kleve.de. Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter 02821 594950 zu erreichen. Weil die Labore immer mehr Fälle zu untersuchen hätten, dauert es mittlerweile auch deutlich länger, bis die Betroffenen, das heißt positiv Getesteten, eine Antwort erhalten, teilte der Kreis Kleve auf Nachfrage am Montag mit.

Währenddessen ist in den Schulen die Notbetreuung von Schülern, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, angelaufen. Quasi Gewehr bei Fuß stand das gesamte Lehrerkollegium in der Sekundarschule ­Straelen. „Gemäß Stundenplan“, so Schulleiter Patrick Richter am Montag, sind die Pädagogen auch heute noch eingeteilt, um die Notbetreuung sicherzustellen. Bedarf besteht offensichtlich nicht. „Wir hatten keinen Schüler“, berichtete Richter am Montag. Ab Mittwoch sei ein Mitglied der Schulleitung erreichbar.

Am Gymnasium Straelen trafen am Montag laut Leiterin Heike Hoßbach vor allem Abiturienten ein, um sich mit ihren Grund- und Leistungskurslehrern zu besprechen. Dabei seien auch die Kommunikationswege für die nächsten 14 Tage abgeklärt worden, vorzugsweise über den Online-Kanal Moodle. In welchem Ausmaß die Notbetreuung benötigt wird, steht noch nicht fest, da das die betroffenen Eltern noch mit ihren jeweiligen Arbeitgebern abstimmen müssen. „Wir wollen kleine Gruppen bis maximal fünf Schüler bilden“, betont Heike Hoßbach. Auf jeden Fall sei die Betreuung von 7.45 bis 15.15 Uhr gewährleistet, man könne auch spontan und flexibel reagieren.

Anderswo wurde die Notbetreuung schon in Anspruch genommen. Kinder in Klassenstärke versammelten sich an der Katharinen-Grundschule Straelen. „Einige in Frage kommende Eltern müssen noch die Formulare, die wir auf unserer Homepage eingestellt haben, von ihren Arbeitgebern unterschreiben lassen“, so Schulleiter Thomas Auler. Er rechnet für den Dienstag mit fünf bis 15 zu betreuenden Schülern. Bis zum letzten Schultag vor den Osterferien, also Freitag, 3. April, seien vormittags zwei Lehrer für die Betreuung der Kinder eingeteilt. Danach übernimmt bis 16 Uhr der Offene Ganztag der Awo.

In Geldern haben nach Auskunft von Bürgermeister Sven Kaiser offensichtlich viele Eltern die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren können. Die Notbetreuung in den Schulen wurde jeweils im „unteren einstelligen Bereich“ in Anspruch genommen.

Zur Gesamtschule Kevelaer kamen am Montag nur ein paar Schüler. Die meisten Eltern behielten schon am Wochenanfang ihre Kinder zu Hause. Die Schüler wurden im Mittagstreff untergebracht und dort betreut. Hier wird auch die Notbetreuung für die kommende Zeit eingerichtet. Die können, wie berichtet, Kinder von „Schlüsselpersonen“ in Anspruch nehmen. Etwa wenn die Eltern in der Pflege oder dem Rettungsdienst arbeiten. Das betreffe allerdings nur die Kinder der fünften und sechsten Jahrgangsstufe, so Schulleiter Christoph Feldmann. Man werde kleine Gruppen von höchstens fünf Schülern bilden. Am Montag wurden alle Lehrer noch einmal im Umgang mit Office geschult. Ziel ist, dass ein Teil der Pädagogen von zuhause arbeitet. Es werde einen engen Austausch per E-Mail geben, Ziel ist, dass die Lehrer „punktgenaue Materialien“ für die Schüler auf der Homepage bereitstellen. Es soll spezielle Aufgaben für jeden einzelnen Kurs geben. So soll zumindest etwas Stoff in der unterrichtsfreien Zeit vermittelt werden.

In Weeze kamen am Montag zur Petrus-Canisius-Schule 18 Kinder und zur Marienwassergrundschule acht Kinder, die betreut werden mussten. In der kommenden Zeit wird es hier ebenfalls eine Notbetreuung geben, so Johannes Peters vom Schulamt. Während die Kinder vormittags in ihrer jeweiligen Grundschule betreut werden, findet der offene Ganztag gemeinsam an der Marienwassergrundschule statt. Peters weist darauf hin, dass nur die Kinder von Schlüsselpersonen betreut werden können. Entsprechende Vordrucke für die Aufnahme stehen auf der Homepage der Gemeinde, wie auch in den anderen Kommunen.