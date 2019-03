Diskussionen in Moers: Politiker streiten um „sicheren Hafen“ Moers

Moers Das „Bündnis“ will in der Debatte um die Seenotrettung von Flüchtlingen ein Zeichen setzen. CDU, FDP und Stadtverwaltung sind skeptisch.

Soll sich Moers zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklären? Im Sozialausschuss sind in der Diskussion darüber zwischen den Fraktionen die Fetzen geflogen, weitere Wortgefechte sind im Hauptausschuss sowie im Rat zu erwarten. Auf der einen Seite steht die Bündnis-Mehrheit, die möchte, dass Moers dem Beispiel anderer Städte folgt und gegenüber der Bundesregierung ausdrücklich erklärt, in Not geratene Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Auf der anderen Seite stehen CDU und FDP, die von Populismus und Unehrlichkeit reden. „Diese menschliche Tragödie muss auf europäischer Ebene gelöst werden“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Brohl gegenüber unserer Zeitung. Und Dino Maas, FDP, warf dem Bündnis vor, etwas beschließen zu wollen, was sich angesichts der Haushaltslage der Stadt gar nicht umsetzen lasse.

Was aber wenn doch? Die Stadtverwaltung, die sich „tief betroffen und erschüttert über die Folgen der weiterhin ungelösten Seenotrettung auf europäischer Ebene“ zeigt, macht darauf aufmerksam, dass die Aufnahme von Flüchtlingen Geld kostet. Und sie gibt zu bedenken, dass Moers auf Kosten sitzen bleibt, weil Land und Bund sie nicht komplett erstatten. Zudem habe die Stadt mehr anerkannte Asylbewerber aufgenommen, als sie nach dem Verteilungsschlüssel müsste; die Quote liege bei 166 Prozent.

Ingo Brohl zitierte in diesem Zusammenhang den Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck: „Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich.“ Weitere „freiwillige Ausgaben“ für Flüchtlinge lehne die CDU ab, zumal der Bund keine Anstalten mache, mehr Geld zu gewähren, im Gegenteil: „Finanzminister Scholz will die Mittel ab 2022 kürzen.“ Dino Maas ging noch weiter. „Das Bündnis verleugnet gegenüber den Bürgern, dass das so gar nicht geht“, sagte er. Die Haushaltssicherungskommune Moers müsse angeben, wie sie eventuelle neue „freiwillige Leistungen“ finanzieren will, andernfalls müsse die Kommunalaufsicht den Beschluss beanstanden, sagte Maas. „Eigentlich müsste dies schon der Bürgermeister tun.“ Die Stadt hat den Städte- und Gemeindebund um Rat gebeten, ob der Beschluss wie vom Bündnis beantragt erfolgen kann. Die Antwort wird spätestens zur Ratssitzung am 10. April erwartet.