Vorfall in Krefeld : Autoknacker liegt schlafend im Pkw

Krefeld Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen einen Mann in einer Tiefgarage in der Innenstadt vorläufig festgenommen, der zuvor dort in ein Auto eingebrochen und dann auf dem Fahrersitz eingeschlafen war.

Wie die Pressestelle der Behörde gestern mitteilte, kam gegen 12.40 Uhr ein 28-Jähriger zu seinem Wagen zurück, den er in der öffentlichen Tiefgarage an der Hochstraße abgestellt hatte. Die Scheibe der Fahrertür war eingeschlagen, am Steuer saß ein schlafender Mann. Der Pkw-Besitzer informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den bereits wegen Drogendelikten bekannten 50-Jährigen vorläufig fest. Ob er für eine Serie von Autoaufbrüchen in Betracht kommt, klärt derzeit die Kriminalpolizei. Schließlich hatte der Täter in seinem Rucksack weiteres Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen stammt es teilweise aus weiteren Aufbrüchen in den vergangenen Tagen. Es erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ein Haftbefehl gegen den Mann. Dieser befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

