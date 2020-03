13. Lintorfer City-Lauf : „Lintorf läuft“ – nur dieses Jahr nicht

Lintorf Nach den Vorgaben des Innenministeriums zur Eindämmung des Coronavirus musste der TuS 08 Lintorf den 13. City-Lauf in seinem Ortsteil absagen. Einen Nachholtermin gibt es nicht. Das alles kostet den Klub rund 7000 Euro.

Am Sonntag, 19. April sollte es so weit sein, doch angesichts der Corona-Krise musste der TuS 08 Lintorf die 13. Auflage des City-Laufs in seinem Ortsteil absagen. Er folgt damit den Vorgaben der Landesregierung NRW von Freitag, 13. März, Veranstaltungen mit vielen Personen zu unterlassen. „Nach der bereits erfolgten Einstellung des gesamten Spiel- und Sportbetriebes in den Abteilungen und Fachbereichen des TuS 08 Lintorf sowie des Gesundheitszentrums TuSfit musste diese Entscheidung getroffen werden, da die Gesundheit und Sicherheit von Sportlern, Zuschauern und Helfern selbstverständlich vorgeht“, teilt der TuS mit und ergänzt: „Der weiteren Verbreitung des Coronavirus muss Einhalt geboten werden. Und wir in Lintorf tragen hierzu bei. Einen Nachholtermin wird es in diesem Jahr nicht geben, vermutlich im April 2021 werden wir dann den 13. Lintorfer City-Lauf haben.“