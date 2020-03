Einsatz am Samstag : Feuerwehr hilft bei Silobrand am Illbecksweg

In einer Getreidetrocknungsanlage am Illbecksweg war ein Feuer ausgebrochen. Foto: RP/Patrick Schüller

Ratingen (RP) Das Cobra Spezialfahrzeug der Feuerwehr Ratingen wurde am Samstag zu einem Silobrand an den Illbeckweg zwischen Homberg und Mettmann alarmiert. Hier war es zu einem Brand in einer Getreidetrocknungsanlage gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Einsatz waren schon die Feuerwehren Mettmann und Düsseldorf.

Das Cobra Löschsystem ist in der Lage, Löschmittel mit hohem Druck durch Wände auf einen Brand zu geben und ihn dadurch zu löschen, beziehungsweise einzudämmen. Das System wurde zusätzlich zu den bereits vorgenommen Löschrohren erfolgreich eingesetzt, so dass der Brand auf das Innere der Trocknungsanlage beschränkt werden konnte. Im Einsatz war der Löschzug Mitte mit dem Cobra Löschsystem.