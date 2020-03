Aus den Vereinen : TVR bietet passive Mitgliedschaft an, der TuS appelliert

Ratingen/Lintorf Die Aussetzung des Sportbetriebs in den Vereinen aufgrund des Coronavirus bringt diesen viele Probleme. Nun haben der TV Ratingen und der TuS 08 Lintorf kommuniziert, wie es mit den Mitgliedsbeiträgen weitergeht. Juristisch haben sie nicht viel Handlungsspielraum, ihre Existenz könnte bedroht werden.

Der TuS 08 Lintorf appelliert an die Solidarität seiner Mitglieder, schließlich verwende er einen Teil der Beiträge stets dazu, Sportler zu unterstützen, Schwächeren zu helfen, die Trainer für ein qualifiziertes Angebot auszubilden sowie an Kindergärten und Schulen kostenfrei Sport anzubieten. Am 1. April wird der TuS seine Mitgliedsbeträge einziehen und verweist in diesem Zusammenhang darauf: „Verzichtet auf Rückerstattung, damit der Verein nicht in existenzielle Not kommt. Für jeden einzelnen ist es ein kleiner Solidaritätsbeitrag, für den Verein ist es überlebenswichtig.“ Sobald der TuS den Sportbetrieb wieder aufnehmen kann, will er überlegen, wie er sich für die Solidarität ekenntlich zeigen kann.

Das ist der Weg, den die meisten Vereine in dieser Zeit gehen, der TV Ratingen hat einen anderen juristisch prüfen lassen und Grünes Licht bekommen: Er bietet seinen Mitgliedern an, ihren Status zum 1. April in eine passive Mitglied­schaft zu ändern. Das müsste bis 31. März unter Angabe von Vorname, Name und Geburtsdatum per Fax, Brief oder bevorzugt per E-Mail an info@tv-ratingen.de kommuniziert werden. Der monatliche Beitrag für die passive Mitgliedschaft beträgt sechs Euro. Als Zeichen der Solidarität aktives Mitglied zu bleiben, ist natürlich auch möglich.