Angedacht : Vieles tritt in den Hintergrund

In beinahe allen Telefonaten und E-Mails der letzten Tage und Wochen stehen noch nach den Grüßen diese Wünsche: „Bleiben Sie (hoffentlich) gesund! Bleibe gesund!“. Die Sorge um die Gesundheit (welch ein hohes Gut!

) und damit der Blick auf das Leben überhaupt ist das dominierende Thema, persönlich, in unserem Land, weltweit. Gravierende und im wahrsten Sinne des Wortes not-wendige Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die ich mir ehrlich gesagt zu Beginn des Jahres nicht vorstellen konnte, prägen den gesamten Alltag. Vieles, was vor der Pandemie als unbedingt wichtig und sinnvoll erschien, tritt in den Hintergrund und relativiert sich. So gibt es im Moment sicher mehr Fragen und Sorgen als Antworten.