Ratingen : LEG-Familiensonntag bietet buntes Rahmenprogramm

Am Grünen See in Ratingen West war Donnerstagabend Start der Zelt-Zeit. Am Sonntag gibt’s dort dann das große Familienfest.

(RP) Die Zelt-Zeit in Ratingen-West, die bis zum 9. Juni stattfindet, bietet ihren Besuchern jedes Jahr aufs Neue Höhepunkte lokaler und überregionaler Kultur: Kabarett, Musik, Bewegung und Spaß bescheren allen Gästen ein erlebnisreiches Pfingstwochenende.

Die LEG ist seit der ersten Zelt-Zeit 1998 als Hauptsponsor dabei. Das Wohnungsunternehmen organisiert seit mehr als 20 Jahren den LEG-Familiensonntag als krönenden Abschluss der Veranstaltung am Grünen See. An diesem Tag sind unter anderem Streichelzoo, Hüpfburg, Kletterberg, Bungee Run und der Spielecircus als Outdoor-Attraktionen mit dabei. Der traditionelle Familientag beginnt auch in diesem Jahr um 10 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von der katholischen Heilig Geist und der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen-Versöhnungskirche.

Um 11 Uhr startet der Zelt-Zeit Seeuferlauf, um 14 Uhr findet das Drachenbootrennen statt und um 20 Uhr präsentiert sich Wolfgang Trepper. Mit einem großen Feuerwerk am Sonntagabend klingt die Zelt-Zeit in diesem Jahr aus.