Mönchengladbach: LEG-Mieterfest trotz Mieterfrusts

Immer wieder Beschwerden : LEG-Mieterfest trotz Mieterfrusts

Beim Nachbarschaftsfest der LEG an der Johannesstraße konnten Kinder zu Artisten werden. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die LEG Immobilien AG nutzt die regelmäßigen Nachbarschaftsfeste auch, um mit den Mietern ins Gespräch zu kommen. Denn die Beschwerden häufen sich.

Der Spielplatz der Wohnsiedlung auf der Johannesstraße hat sich in eine Manege verwandelt. Der Kölner Spielecircus hat sein Zelt aufgeschlagen, und die kleinen Artisten zeigen stolz ihren Eltern, was sie den Vormittag über gelernt haben. Die Kinder und auch die Erwachsenen haben sichtlich Spaß beim Nachbarschaftsfest, das ihr Vermieter, die LEG Immobilien AG, für sie organisiert hat. „Ich finde das Fest gut. Es gibt viel für die Kinder“, sagt Renate Schulze. „Auch was meine Wohnung betrifft, habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Der Balkon wurde zum Beispiel saniert.“ Doch mit dieser Meinung scheint sie zurzeit in der Minderheit zu sein, auch wenn die meisten gerne auf der Johannesstraße wohnen.

Doch immer wieder gibt es Beschwerden. Am 10. Oktober protestierten rund 100 LEG-Mieter am Antonius-Hügel in Wickrath. Auch ein Mieterstammtisch wurde gegründet. „Ich bekomme meist schnell einen Termin, wenn etwas ist“, räumt Evelyn Elmoudene ein. Bis auf den jüngsten Fall. „Seit der Sanierung der Fassade im Winter, habe ich Schimmel in der Wohnung. Es kam auch jemand von der LEG und hat sich das angeschaut.“ Doch passiert sei nichts. „Ich habe den Schimmel schließlich selbst entfernt. Ich konnte nicht länger warten“, sagt sie.



So gelassen sehen es andere Nachbarn nicht. „Im Juli hat es gebrannt. Seither haben wir kein Fernsehen, kein Internet und die Türklingel funktioniert auch nicht. Wenn wir anrufen heißt es, man soll warten.“, sagt Najima El Gharboui. Laut LEG hat diese Verzögerung folgenden Grund: „Bei dem Brand wurden Asbestfaserrohre beschädigt. Wir haben eine Spezialfirma mit der Sanierung beauftragt. Leider verweigerten uns Mieter den Zutritt zu den Kellerräumen, so dass rechtliche Schritte notwendig wurden um fortzufahren“, sagt LEG-Sprecherin Judith-Maria Gillies. Außerdem seien mehrfach die Türen zur Baustelle aufgebrochen worden, was zur weiteren Verzögerungen geführt habe. Auch habe der zuständige Sachverständige den Zugang zu den Kästen für Telefonie und Internet noch nicht freigegeben.