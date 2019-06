Schwimmen : TV-Schwimmer überzeugen bei DM in Berlin

TV-Trainer Ralf Kastner (im Hintergrund) ist sichtlich stolz auf die starken Leistungen seiner Schützlinge bei der Meisterschaft in Berlin. Foto: RP/TV Ratingen

Ratingen Ben Juretzki schaffte bei den Deutschen Jahrgangsmeisten gar Platz vier über 50 Meter Rücken.

Neun junge Schwimmer des TV Ratingen wussten bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin zu überzeugen – die ein oder andere Finalteilnahme hatte man sich im Vorfeld im Becken erhofft, was in Erfüllung ging. Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften wurden in der beeindruckenden Atmosphäre der Spring- und Schwimmsporthalle im Europasportpark an der Landsberger Allee in Berlin, der größten Anlage für den Schwimmsport in Deutschland, ausgetragen. Bei voll besetzten Tribünen erlebten die TV-Sportler und Betreuer spannende Wettkämpfe und eindrucksvolle Tage.

Antonia Wendel (Jahrgang 2007) durfte sechsmal an den Start gehen. Highlight bei der ersten Teilnahme an der Jahrgangsmeisterschaft waren für die junge Sportlerin die beiden Sprünge ins Finale. Über 50 Meter Schmetterling konnte sie sich am zweiten Wettkampftag in 0:31,64 Minuten als Achte für das Finale qualifizieren. Dort legte sie dann noch einmal etwas zu und steigerte die Bestzeit auf 0:31,47 Minuten. Am letzten Wettkampftag qualifizierte sie sich im Vorlauf über 100m Schmetterling mit der deutlich gesteigerten persönlichen Bestzeit von 1:11,91 Min. für das Finale. Hier setzte sie noch einmal einen drauf und verbesserte ihre Zeit auf 1:11,64 Minuten.

In 28,83 Sekunden qualifizierte sich Charlotte Wendel (Jg. 2004) als Siebte an Tag zwei des Wettkampfs für das Finale am Nachmittag über 50m Schmetterling. Dort konnte sie dann ihre Bestzeit noch einmal auf 0:28,59 Min. verbessern. In den Wettkampf eingestiegen war Wendel über 100m Freistil in 1:00,04 Min. (Platz 13) und schwamm dort nur äußert knapp an der magischen Ein-Minuten-Grenze vorbei. Über 50m Freistil sprang am Ende Platz zwölf in 0:27,51 Min. heraus. Über 200m Freistil landete die erfahrene Sportlerin in 2:11,12 Min. auf Platz 16 ihrer Altersklasse. Dazu startete sie noch über die 50m Brust und beendete den Wettkampf am Samstag mit Platz elf in neuer Bestzeit von 1:05,99 Minuten über 100m Schmetterling.Ben Juretzki (Jg. 2007) startete mit 1:13,26 Min. über die 100m Rücken auf Platz zwölf in den Wettkampf. Über seine Paradedisziplin 50m Rücken konnte er sich deutlich steigern. Im Vorlauf am letzten Wettkampftag belegte er sogar mit Platz drei einen potenziellen Podiumsplatz in 0:32,73 Min. Am Nachmittag schaffte er dann lautstark angefeuert eine weitere Leistungssteigerung auf 0:32,44 Min. und verpasste mit Platz vier nur denkbar knapp den Sprung auf das Podium.

Lea Weber (Jg. 2005) hatte sich über die 50m und 100m Kraul sowie die 50m Schmetterling qualifiziert. Über 50m Schmetterling konnte sie ihre Bestzeit auf 0:30,53 Minuten steigern und belegte dabei Platz 24 im großen Starterfeld ihrer Altersklasse. Dazu schwamm sie 50m Freistil in 0:28,98 Min. und schlug bei 100m Freistil nach 1:02,75 Min. an. Auch Lena Görgens hatte sich über 50m Schmetterling das Ticket nach Berlin gesichert. Sie schwamm im Jahrgang 2008 in 0:32,10 Minuten auf Platz 44.

Sanya Music (Jg. 2007) hatte sich das Startrecht über die drei Rückenstrecken gesichert. Über 50m Rücken wusste sie mit Platz 14 in 0:34,21 Min. zu überzeugen. Über 200m Rücken schaffte sie Platz 15 in 2:38,22 Min. und zusätzlich konnte sie sogar über die 100m Rücken in 1:12,23 Min. mit Platz neun ein Top Ten Ergebnis erzielen und verpasste den Finaleinzug der besten acht somit nur äußerst knapp.

Die meisten Starts hatte der TV Ratingen am dritten Wettkampftag. An diesem Tag konnten dann auch die Brustschwimmer des TVR in den Wettkampf eingreifen. Es hatten sich im Vorfeld Emily Schier (Jg. 2006), Amelie Makoski (Jg. 2003) und Jonas Masuhr (Jg. 2001) für den Wettbewerb über die 50m-Strecke qualifizieren können. Emily Schier belegte am Ende Platz 17 in 0:36:36 Min., Amelie Makoski in 0:35,61 Min. Platz 20 und Jonas Masuhr landete in neuer persönlicher Bestzeit in 0:31,77 Min. auf Platz 33 der leistungsstarken Konkurrenz.