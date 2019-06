Politik : AfD Ratingen kritisiert Ablehnung einer Spende

Ratingen Spendensammlung des Ratinger Prinzenpaares fürs Frauenhaus.

(JoPr) Die Ratinger AfD beklagt, dass eine angebotene Spende zugunsten des Frauenhauses nicht angenommen worden sei. Bernd Ulrich, Sprecher des AfD-Stadtverbandes Ratingen, bezieht sich auf einen Artikel über den Erfolg der Spendensammlung des Ratinger Karnevalsprinzenpaares zugunsten des Frauenhauses. Ulrich: „Die Summe von 5.555,55 Euro hätte noch um 250 Euro höher ausfallen können. Allerdings hatte die Geschäftsführung der SKFM meine per Banküberweisung getätigte Spende nicht akzeptiert.“ Auch der Hinweis, dass es sich um eine Spende aus seinem Privatvermögen handele, sei auf taube Ohren gestoßen: „Der Vorgang sei abgeschlossen, so hieß es lapidar.“ Dies sei umso bedauerlicher, so Ulrich weiter, „als ich in meiner Eigenschaft als Sprecher des Stadtverbandes ausdrücklich für den Spendenaufruf des Ratinger Prinzenpaares zugunsten der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und ihrer Kinder geworben habe“.