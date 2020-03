Drei starke Frauen : Kabarettabend zum Weltfrauentag

Info

Am 20. März lädt erstmals Sven Kemmler als „unübertroffener Außenminister des Kabaretts und Meister der internationalen Pointe“ zur „Englischstunde“ in den Club. Er kündigt an, mit der Weltsprache spielen zu wollen. In Kleinarbeit klamüsert er zahllose Spielarten der Weltsprache auseinander, nicht ohne dabei den Charakter des dazugehörigen Menschenschlags aufzudecken.