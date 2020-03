Ausstellungseröffnung : Landesmuseum zeigt Ostereier

In Hösel öffnet am Sonntag neben der Ausstellung auch der Ostermarkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hösel (jün) Waeum bemalen und verschenken wir zu Ostern Eier? Diese Fragen und viele Bräuche rund um das Osterfest stehen im Mittelpunkt der Ostereier-Ausstellung, die am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr im Oberschlesischen Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel eröffnet wird.

Die Ausstellung stellt kunstvolle Ostereier in verschiedenen Verziertechniken aus eigenem Bestand sowie aus verschiedenen Privatsammlungen vor. Die Ausstellungseröffnung ist eingebettet in den Ostermarkt, der an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr stattfindet. Angeboten werden verzierte Ostereier und anderer handgefertigter Osterschmuck. Die Besucher können an den einzelnen Ständen den Handwerkerinnen bei der Arbeit zuschauen. Ergänzt wird der Markt durch Bastelangebote für Kinder.