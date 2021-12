In der Kant-Aula : Auftritt der Starlight Musical Academy

Heiligenhaus Ross Antony und seinem Mann Paul Reeves sind wieder dabei.

(RP) Die Starlight Musical Academy Velbert tritt am Samstag, 18.Dezember, um 14 und um 19 Uhr sowie am Sonntag, 19. Dezember, um 14 Uhr mit dem Programm „The Show must go on“ in der Aula des Kants-Gymnasiums auf.